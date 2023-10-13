Премьер Эстонии опасается последствий кризиса на Ближнем Востоке из-за мусульман Европы

Кая Каллас считает, что нужно обмениваться информацией с другими странами, чтобы быть готовыми и оставаться начеку

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас опасается ухудшения безопасности на фоне кризиса на Ближнем Востоке из-за большого количества мусульман в Европе. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Во многих странах большое число мусульман. Как это [конфликт на Ближнем Востоке] повлияет на внутреннюю безопасность стран: распространится ли этот конфликт на другие страны? Это очень тревожно. Мы должны обмениваться информацией, чтобы быть готовыми и оставаться начеку", - приводит газета слова Каллас.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что кризис на Ближнем Востоке может распространиться и на Европу и привести к обострению обстановки в ней.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.