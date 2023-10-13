Египет считает, что требования об эвакуации палестинцев нарушают международное право

В египетском МИД отметили, что призывы армии Израиля подвергают опасности жизни более миллиона палестинских граждан

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Египет отвергает требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов палестинского сектора Газа. Как заявил МИД арабской республики, эта мера нарушает нормы международного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан.

"Эта мера представляет собой серьезное нарушение норм международного гуманитарного права и подвергает опасности жизни более миллиона палестинских граждан", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В МИД подчеркнули, что перемещенные палестинцы останутся "без крова перед лицом в суровой гуманитарной ситуации и в сфере безопасности".

МИД Египта призвал Израиль воздержаться "от подобных шагов к эскалации, поскольку они будут иметь серьезные последствия для гуманитарной ситуации в секторе Газа" и обратился к Совету Безопасности ООН предотвратить такое развитие событий. "В свете запланированного в пятницу заседания Египет призвал СБ ООН взять на себя обязательства по остановке этой меры", - говорится в заявлении МИД.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.