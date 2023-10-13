В КНР заявили, что рассматривают ЕС как важный и независимый полюс многополярного мира

Глава МИД Китая Ван И отметил, что отношения с Евросоюзом не подвержены влиянию и вмешательству других стран

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китай высоко ценит отношения с Евросоюзом и считает ЕС важным и независимым полюсом в многополярном мире. Об этом в пятницу заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Китай придает большое значение отношениям с ЕС и рассматривает его как важный и независимый полюс в многополярном мире, - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР. - Отношения Китая и ЕС имеют внутреннюю логику, они не подвержены влиянию и вмешательству других стран".

Китайский дипломат отметил, что КНР и ЕС должны продвигать диалог и сотрудничество, расширять торговлю и инвестиции.

"Мы должны высоко держать знамя многосторонности, совместно реагировать на международные и региональные проблемные места, обеспечивать большую стабильность и определенность для мира", - добавил Ван И.

12 октября Боррель прибыл с визитом в Пекин для участия в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит завершится 14 октября.