В Старом городе Иерусалима сохраняется спокойная обстановка после молитвы

В районе Дамасских ворот наблюдается существенное присутствие израильской полиции

ИЕРУСАЛИМ, 13 октября. /ТАСС/. Обстановка в Старом городе Иерусалима после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе спокойная, в районе Дамасских ворот наблюдается существенное присутствие израильской полиции, но беспорядков и столкновений нет, передает корреспондент ТАСС.

Это первый пятничный намаз на Храмовой горе, который проходит на фоне резкого обострения ближневосточного конфликта после вооруженного проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. "Здесь все сегодня было спокойно, люди спокойно пришли на молитву, после нее спокойно ушли, происшествий не было", - рассказал ТАСС владелец лавки внутри Старого города на улочке у Дамасских ворот. Он лишь отметил, что давно не видел в этом районе такого количества журналистов.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля в совместном заявлении предупредили, что радикальная группировка ХАМАС призвала всех своих сторонников по всему миру провести в пятницу "День гнева". Вопреки опасениям, о столкновениях или беспорядках внутри Старого города Иерусалима и у Дамасских ворот в течение дня 13 октября сообщений не поступало. Вместе с тем, по данным агентства AFP, на оной из улиц Восточного Иерусалима через несколько часов после завершения пятничной молитвы прошли стычки палестинцев с израильскими полицейскими, об ущербе или задержанных не сообщается.

У самих Дамасских ворот ближе к вечеру стало немноголюдно, остались лишь несколько десятков журналистов и большое количество полицейских.

В 2021 году вслед за беспорядками и столкновениями у мечети Аль-Акса и Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима действующие в Газе группировки начали обстреливать ракетами Израиль, противостояние в тот раз с израильскими военными продолжалось с 10 по 21 мая. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Совет Безопасности ООН отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов организации вывести свои диппредставительства из города (резолюция 478 от 20 августа 1980 года).