Фотограф Reuters погиб при обстреле со стороны израильских войск на юге Ливана

Еще двое получили ранения и были доставлены в госпиталь, сообщил телеканал Al-Manar

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана в ходе ответных ударов после вооруженной вылазки палестинских радикалов.

Как передал телеканал Al-Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, еще двое получили ранения и доставлены в госпиталь.

Ранее пресс-служба ливанской армии сообщила в своем Telegram-канале, что на высоте Альма-эш-Шааб был обстрелян снарядами наблюдательный пункт ливанских военнослужащих, никто из них не пострадал. Репортеры направились в этот пограничный район на съемку, по пути в их машину попал снаряд.