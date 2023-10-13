Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

Ситуация в секторе Газа, который остается под блокадой Израиля, находится на грани гуманитарной катастрофы. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться за сутки в южную часть анклава.

На фоне продолжающихся боевых действий правозащитники из Human Rights Watch заявили, что Израиль использовал белый фосфор против сектора Газа и Ливана, что противоречит международному гуманитарному праву.

ТАСС собрал основное о конфликте в Палестине.

Призыв эвакуироваться

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля пояснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Целью эвакуации называют размежевание террористов и гражданских.

Требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН", сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава.

ХАМАС призвал жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель отметил, что эвакуация более 1 млн человек за 24 часа нереалистична. Аналогичную позицию выразил представитель общества Красного Полумесяца Палестины Нибал Фарсах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль отменить распоряжение об эвакуации. Министерство здравоохранения Палестины информировало ВОЗ о том, что "невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больниц на севере Газы".

Ситуация в регионе

Число погибших палестинцев при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1 799, ранены свыше 6,3 тыс. человек, с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.

В ВОЗ отметили, что система здравоохранения в секторе Газа находится в критическом состоянии, а время на предотвращение гуманитарной катастрофы истекает. ООН обратилась к международному сообществу и призвала настоять на открытии гуманитарного коридора в сектор Газа, в отношении которого Израиль установил блокаду.

Боевые действия

Израильский город Сдерот подвергся атакам со стороны боевиков ХАМАС и движения "Исламский джихад", израильские власти одобрили план эвакуации поселения. Боевики ХАМАС вели огонь на юге Израиля и по городу Беэр-Шева. Сирены воздушной тревоги срабатывали в Ашкелоне.

Министру иностранных дел ФРГ, которая находится с визитом солидарности в Израиле, и ее делегации, как указывает агентство DPA, пришлось отправиться в убежище во время обстрела Тель-Авива.

ХАМАС также заявил об очередной атаке на аэропорт Бен-Гурион. Кроме того, одна ракета из Газы была запущена по северу Израиля, но ее удалось перехватить.

Израильская армия сообщила, что только за ночь нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа. Также были уничтожены несколько десятков баз, использовавшихся ХАМАС для запуска дронов и расположенных на крышах домов мирных граждан.

ХАМАС утверждает, что при израильских обстрелах погибли 13 заложников, в том числе иностранцы.

Также армия Израиля вновь зафиксировала обстрел со стороны Ливана, в ответ был открыт огонь танками и артиллерией.

Поддержка Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Израиль, призвал всех, кто хочет "длительного мира" на Ближнем Востоке, осудить и изолировать ХАМАС. На совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом он также сообщил, что США сможет одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. В свою очередь Галант отметил, что второй самолет с американской военной помощью уже направлен.

Остин заверил, что если бы Вашингтон знал о готовящейся атаке ХАМАС, то сообщил бы Израилю. Однако Галант заявил, что идея о вторжении ХАМАС в Израиль была сформулирована в Иране.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также прибыла в Израиль, заявила, что Европа стоит на стороне Тель-Авива и поддерживает его право защищаться.

Угроза эскалации

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что возможно открытие других фронтов борьбы против Израиля. По его словам, исламские государства "не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль".

Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади поблагодарил Иран за поддержку в период военной конфронтации с Израилем.

Тем временем патрули ливанской армии были размещены в пограничных районах с Израилем, чтобы не допустить проведения демонстраций солидарности с палестинским народом.

Израильская армия объявил город Метула, который находится на границе с Ливаном, и его окрестности запретной военной территорией.

Позиция РФ

Урегулирование палестино-израильского конфликта оказалось в тупике из-за однобокой позиции США, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также отметил, что в случае проведения наземной операции в Газе потери среди гражданского населения будут неприемлемыми.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что принудительная эвакуация жителей сектора Газа является нарушением прав человека. Он добавил, что бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.

Положение россиян