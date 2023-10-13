Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

Ситуация в секторе Газа, который остается под блокадой Израиля, находится на грани гуманитарной катастрофы. Армия обороны Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться за сутки в южную часть анклава.
На фоне продолжающихся боевых действий правозащитники из Human Rights Watch заявили, что Израиль использовал белый фосфор против сектора Газа и Ливана, что противоречит международному гуманитарному праву.
ТАСС собрал основное о конфликте в Палестине.
Призыв эвакуироваться
- Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля пояснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Целью эвакуации называют размежевание террористов и гражданских.
- Требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН", сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава.
- ХАМАС призвал жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель отметил, что эвакуация более 1 млн человек за 24 часа нереалистична. Аналогичную позицию выразил представитель общества Красного Полумесяца Палестины Нибал Фарсах.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль отменить распоряжение об эвакуации. Министерство здравоохранения Палестины информировало ВОЗ о том, что "невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больниц на севере Газы".
Ситуация в регионе
- Число погибших палестинцев при израильских ударах по сектору Газа возросло до 1 799, ранены свыше 6,3 тыс. человек, с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.
- В ВОЗ отметили, что система здравоохранения в секторе Газа находится в критическом состоянии, а время на предотвращение гуманитарной катастрофы истекает. ООН обратилась к международному сообществу и призвала настоять на открытии гуманитарного коридора в сектор Газа, в отношении которого Израиль установил блокаду.
Боевые действия
- Израильский город Сдерот подвергся атакам со стороны боевиков ХАМАС и движения "Исламский джихад", израильские власти одобрили план эвакуации поселения. Боевики ХАМАС вели огонь на юге Израиля и по городу Беэр-Шева. Сирены воздушной тревоги срабатывали в Ашкелоне.
- Министру иностранных дел ФРГ, которая находится с визитом солидарности в Израиле, и ее делегации, как указывает агентство DPA, пришлось отправиться в убежище во время обстрела Тель-Авива.
- ХАМАС также заявил об очередной атаке на аэропорт Бен-Гурион. Кроме того, одна ракета из Газы была запущена по северу Израиля, но ее удалось перехватить.
- Израильская армия сообщила, что только за ночь нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа. Также были уничтожены несколько десятков баз, использовавшихся ХАМАС для запуска дронов и расположенных на крышах домов мирных граждан.
- ХАМАС утверждает, что при израильских обстрелах погибли 13 заложников, в том числе иностранцы.
- Также армия Израиля вновь зафиксировала обстрел со стороны Ливана, в ответ был открыт огонь танками и артиллерией.
Поддержка Израиля
- Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Израиль, призвал всех, кто хочет "длительного мира" на Ближнем Востоке, осудить и изолировать ХАМАС. На совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом он также сообщил, что США сможет одновременно поддерживать и Израиль, и Украину. В свою очередь Галант отметил, что второй самолет с американской военной помощью уже направлен.
- Остин заверил, что если бы Вашингтон знал о готовящейся атаке ХАМАС, то сообщил бы Израилю. Однако Галант заявил, что идея о вторжении ХАМАС в Израиль была сформулирована в Иране.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также прибыла в Израиль, заявила, что Европа стоит на стороне Тель-Авива и поддерживает его право защищаться.
Угроза эскалации
- Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что возможно открытие других фронтов борьбы против Израиля. По его словам, исламские государства "не должны мириться с преступлениями, которые творит Израиль".
- Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади поблагодарил Иран за поддержку в период военной конфронтации с Израилем.
- Тем временем патрули ливанской армии были размещены в пограничных районах с Израилем, чтобы не допустить проведения демонстраций солидарности с палестинским народом.
- Израильская армия объявил город Метула, который находится на границе с Ливаном, и его окрестности запретной военной территорией.
Позиция РФ
- Урегулирование палестино-израильского конфликта оказалось в тупике из-за однобокой позиции США, считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он также отметил, что в случае проведения наземной операции в Газе потери среди гражданского населения будут неприемлемыми.
- Замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что принудительная эвакуация жителей сектора Газа является нарушением прав человека. Он добавил, что бомбардировки между Израилем и Палестиной должны быть прекращены.
Положение россиян
- Путин заявил, что Москва готова организовать вывоз граждан РФ из Израиля и Палестины, "когда будут условия для этого".
- Все остающиеся в Израиле организованные российские туристы, по предварительным данным, должны вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
- Даты и маршруты эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа сейчас находятся в проработке, заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
- По данным посольства РФ, по меньшей мере 12 граждан России числятся пропавшими без вести в результате обострения конфликта, в дипведомстве также отметили, что число погибших россиян продолжает увеличиваться. Российские дипломаты работают над получением точной информации о погибших и пострадавших, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.