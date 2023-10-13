13 октября, 16:19
Военная операция на Украине

Нидерланды дополнительно поставят Украине ракеты для ЗРК Patriot

По мнению и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Россия попытается нанести как можно больше ущерба Украине зимой

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов дополнительно поставит Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи в Одессе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По его мнению, Россия попытается нанести как можно больше ущерба Украине этой зимой. Поэтому, заявил Рютте, "Нидерланды поставят дополнительно ракеты для ЗРК Patriot", чтобы Украина могла "защититься от российских авиаударов".

Кроме того, Нидерланды "помогут Украине приобрести патрульные катера, чтобы обеспечить безопасность морских маршрутов для экспорта зерна", добавил и.о. премьера. 

Теги:
УкраинаНидерландыВоенная операция на Украине
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