13 октября, 16:17

Граждане Израиля начали обращаться в миграционную службу Литвы за продлением визы

Соответствующая просьба рассматривается в течение 15 календарных дней

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Первые обращения граждан Израиля с просьбой о продлении литовской визы зарегистрированы департаментом миграции балтийской республики. Как сообщила в эфире национального радио LRT директор департамента Эвелина Гудзинскайте, в миграционное ведомство поступили заявления двух израильтян.

"Можно ожидать, что в ближайшем будущем таких обращений будет больше. Люди оказались в ситуации форс-мажора, когда не могут вернуться домой из-за того, что все регулярные авиарейсы отозваны", - сказала она.

Просьба о продлении визы рассматривается в течение 15 календарных дней. "В это время до принятия решения израильтяне смогут находиться в Литве", - пояснила директор департамента. 

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