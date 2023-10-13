13 октября, 16:15,
обновлено 13 октября, 16:34
Палестино-израильский конфликт

ООН призвала предотвратить катастрофу, к которой ведет эвакуация севера Газы

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Гуманитарная катастрофа, к которой ведет эвакуация севера сектора Газа, должна быть предотвращена. Об этом говорится в заявлении ООН по эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа.

"ООН призывает правительство Израиля отменить свое заявление <...>. Палестинские граждане, включая женщин и детей напуганы, ранены <...>. Это вызовет гуманитарную трагедию, которую можно и нужно предотвратить", - говорится в заявлении. "Гуманитарная помощь должна быть предоставлена немедленно и безоговорочно - давайте доставим необходимую помощь", - также отмечается в документе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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