ООН призвала предотвратить катастрофу, к которой ведет эвакуация севера Газы

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Гуманитарная катастрофа, к которой ведет эвакуация севера сектора Газа, должна быть предотвращена. Об этом говорится в заявлении ООН по эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа.

"ООН призывает правительство Израиля отменить свое заявление <...>. Палестинские граждане, включая женщин и детей напуганы, ранены <...>. Это вызовет гуманитарную трагедию, которую можно и нужно предотвратить", - говорится в заявлении. "Гуманитарная помощь должна быть предоставлена немедленно и безоговорочно - давайте доставим необходимую помощь", - также отмечается в документе.