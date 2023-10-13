13 октября, 16:16,
обновлено 13 октября, 16:37
Палестино-израильский конфликт

Структуры ООН перевели персонал на юг сектора Газа

Как сообщила всемирная организация, палестинцы должны эвакуироваться в эту область в течение суток

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Связанные с ООН структуры перевели свой персонал на юг сектора Газа в свете заявления Израиля о том, что палестинцы должны эвакуироваться в эту область в течение суток, сообщила всемирная организация в соответствующем заявлении.

"С целью продолжения поддержки жителей Газы подразделения ООН перевели сотрудников и свою деятельность к южной части сектора для обеспечения гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ООН призвали к немедленному обеспечению доступа к гуманитарной помощи без каких-либо условий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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