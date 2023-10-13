В берлинских школах запретили использование палестинских символов и ношение арафатки

Кроме того, запрещены наклейки с надписями типа "свободная Палестина" или карта Израиля в цветах Палестины, а также восклицания "свободная Палестина"

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Берлинский сенатор по вопросам образования Катарина Гюнтер-Вюнш на фоне эскалации палестино-израильского конфликта запрещает ношение арафатки (головного убора палестинцев) и использование других палестинских символов в школах Берлина. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на письмо сенатора к руководству школ.

"Любое демонстративное поведение или выражение мнения, которое можно понимать как пропаганду или одобрение нападений на Израиль, или поддержку осуществляющих их террористических организаций, таких как ХАМАС или "Хезболлах", представляет угрозу школьному миру в текущей ситуации и запрещено", - написала Гюнтер-Вюнш. Помимо прямых символов ХАМАС или "Хезболлах", а также изображений и заявлений, одобряющих насилие, запрет касается "символов, жестов и выражений мнений, которые еще не достигают предела уголовной ответственности", куда относится и арафатка.

Наклейки с надписями типа "свободная Палестина" или карта Израиля в цветах Палестины, а также восклицания "свободная Палестина" теперь также запрещены. "Избежание политических и религиозно-идеологических конфликтов в школах представляет собой важное общее благо, оправдывающее ограничение свободы выражения мнений", - заявила сенатор. В этом контексте, как указывает газета, школы могли бы также запретить всем учащимся пользоваться мобильными телефонами, если бы стало известно, что смартфоны используются в школе для распространения террористической пропаганды.

Ранее Tagesspiegel сообщила, что несколько еврейских школ в Берлине отменили занятия 13 октября после того, как боевики палестинского движения ХАМАС призвали нападать на евреев в этот день. Ученики ряда еврейских школ не пришли на занятия из опасения за свою безопасность. Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.