ЕК призвала следить за Россией и Ираном в связи с палестино-израильским конфликтом

Им якобы выгодно затягивание конфликта между Израилем и ХАМАС, отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль заявила, что необходимо внимательно наблюдать за Россией и Ираном, которым якобы выгодно затягивание конфликта между Израилем и ХАМАС. Ее заявление распространила пресс-служба ЕК.

"Мы знаем, что действия ХАМАС могут повлиять на историческое сближение Израиля с его арабскими соседями. И нам следует очень внимательно наблюдать за теми, кто может выиграть от затягивания конфликта на Ближнем Востоке, например за Ираном и Россией. Поэтому сейчас настало время еще более тесно сотрудничать с Израилем и странами региона в целях стабильности и борьбы с терроризмом", - сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что в этой связи поддерживает контакты с властями Иордании и Египта. "Европа будет продолжать работать ради мирного и интегрированного Ближнего Востока", - добавила она.