В Ливане заявили, что убийство фоторепортера на юге страны ляжет пятном позора на Израиль

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати пожелал скорейшего выздоровления двум другим раненым работникам СМИ

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил обстрел израильским войсками машины, в которой находились журналисты, снимавшие репортаж в пограничных районах.

"Убийство фотокорреспондента агентства Reuters ляжет пятном позора на Израиль и пополнит черный список его преступлений", - говорится в заявлении главы правительства, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

Микати пожелал скорейшего выздоровления двум другим раненым работникам СМИ, которые освещали события на юге страны.

С осуждением израильского нападения выступил спикер парламента Набих Берри. "Какие еще доказательства агрессивной сущности Израиля нужны международному сообществу", - написал он в своем комментарии в соцсети X.

Как передал ранее телеканал Al Manar, в районе Альма-эш-Шааб под обстрел израильских танков попала машина с журналистами, где находились фотокорреспонденты ряда информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera. В результате погиб ливанский фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, получили ранения репортер телеканала Al Jazeera Кармен Джавхадaр и фотограф Эйли Брахия, которые были доставлены в госпиталь.

Ранее пресс-служба ливанской армии сообщила в своем Telegram-канале, что на высоте Альма-эш-Шааб был обстрелян наблюдательный пункт ливанских военнослужащих, никто из них не пострадал. Репортеры направились в этот пограничный район на съемку, по пути в их машину попал снаряд.