В ООН заявили о гибели и ранении более 27 тыс. гражданских лиц в ходе конфликта на Украине

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо призвал к немедленному прекращению использования противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов

ООН, 13 октября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Конфликт на Украине с февраля 2022 года привел к гибели не менее 9,8 тыс. гражданских лиц, свыше 17,9 тыс. получили ранения. Об этом сообщил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо.

"С 24 февраля 2022 года по 8 октября 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 27 768 гражданских жертв на Украине: 9 806 убитых и 17 962 раненых. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", - отметил он на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Эбо также призвал к немедленному прекращению использования противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов, "применение которых имеет серьезные и долгосрочные последствия", особенно для гражданского населения. "Государствам, которые не являются участниками Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и Конвенции по кассетным боеприпасам, следует приложить все усилия и присоединиться к этим конвенциям", - добавил он.

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон принял решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил США письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.