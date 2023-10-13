13 октября, 19:05,
обновлено 13 октября, 19:21
Палестино-израильский конфликт

В центральных районах Израиля второй раз за день прозвучали сирены

Они предупреждают о возможной ракетной атаке

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о возможной ракетной атаке, прозвучали второй раз за день в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

По данным военных, тревога одновременно была объявлена и в Ашдоде - южном городе, который находится на полпути от Тель-Авива до сектора Газа.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании тревоги в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, в 17:02 мск. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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