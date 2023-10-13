13 октября, 19:07,
обновлено 13 октября, 20:05
Палестино-израильский конфликт

Группа арабских стран в ООН потребует от Гутерриша принять меры по ситуации в Газе

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур подчеркнул недопустимость повторения Дня катастрофы

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Группа арабских стран в ООН потребует от генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша использовать свое влияние, чтобы принять меры по стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом заявил журналистам постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур перед началом заседания Совета Безопасности всемирной организации по обострению палестино-израильского конфликта.

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"Мы собираемся встретиться с генеральным секретарем после завершения заседания СБ ООН и попросить его использовать свои полномочия и моральный авторитет, чтобы помочь нам воплотить план, который состоит из трех пунктов - прекращение огня, гуманитарная помощь и недопущение этнических чисток", - сказал он.

Мансур подчеркнул недопустимость повторения Дня катастрофы ("Ан-Накба"), который отмечается палестинцами 15 мая после провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года. "Мы не можем позволить, чтобы через 75 лет после Ан-Накба произошел еще один День катастрофы когда 2,3 млн человек будут вытеснены из сектора Газа в Египет, - заявил он. - Каждый из нас <...> должен сделать все, чтобы не допустить подобного преступления".

Ранее ООН призвала правительство Израиля отменить свое требование об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг анклава, так как такое перемещение ведет к гуманитарной катастрофе. В ООН призвали к немедленному обеспечению доступа к гуманитарной помощи без каких-либо условий. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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