13 октября, 19:14
Военная операция на Украине

Подоляк заявил, что Украина ищет способы наладить производство дальнобойных ракет

По словам советника главы офиса президента Украины, стране в месяц нужно будет применять от 100 до 300 дальнобойных ракет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киев ищет инвестиции, чтобы перевести экспериментальное производство дальнобойных ракет на промышленные объемы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 13 октября 2023 года

Он утверждал, что Киев располагает опытными образцами ракет, дальность полета которых достигает 1 тыс. км. "На разных уровнях идут переговорные процессы. Я думаю, что <...> будут инвестированы деньги, которые позволят нам получить не просто экспериментальные партии тех же ракет, а позволят получить промышленный объем ракет, то есть тот объем, который действительно влияет на позиции или положение на линии фронта", - сказал Подоляк в эфире украинского телеканала "Дом".

По его словам, Украине в месяц нужно будет применять от 100 до 300 дальнобойных ракет. Подоляк также выразил надежду на то, что Киев сможет привлечь инвестиции в производство дронов.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев применил дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило. На следующий день секретарь Совбеза Алексей Данилов признал, что Украина начала разрабатывать дальнобойное оружие еще с марта 2020 года в соответствии с поручением Зеленского. 

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