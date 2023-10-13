13 октября, 19:19,
обновлено 13 октября, 20:02
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины запросил 1,7 млн литров топлива для работы больниц

Кроме того, как отметили министерстве, необходима срочная гуманитарная помощь, включающая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Сектор Газа нуждается в срочной гуманитарной помощи, в том числе в 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений. Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Палестины, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"[Необходима] срочная гуманитарная помощь, включая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови, а также снабжение 1 млн литров топлива для обеспечения работы системы водоснабжения и 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений", - сообщили в Минздраве.

"Нынешняя ситуация в секторе Газа - это не что иное, как гуманитарная катастрофа. Израильские меры, в результате которых прекращены не только поставки электричества и топлива, но и воды, усугубили и без того серьезный кризис внутреннего водоснабжения", - подчеркнули в ведомстве. Минздрав предупредил, что ситуация в анклаве требует незамедлительных действий в отношении водоснабжения, а также в сфере здравоохранения.

Поставки электричества и топлива в палестинский анклав были прерваны 8 октября. В понедельник Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа, также была прекращена подача воды в анклав. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация