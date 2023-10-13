Минздрав Палестины запросил 1,7 млн литров топлива для работы больниц

Кроме того, как отметили министерстве, необходима срочная гуманитарная помощь, включающая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Сектор Газа нуждается в срочной гуманитарной помощи, в том числе в 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений. Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Палестины, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"[Необходима] срочная гуманитарная помощь, включая лекарства, медицинские средства, материалы для лабораторий и банков крови, а также снабжение 1 млн литров топлива для обеспечения работы системы водоснабжения и 1,7 млн литров топлива для работы медицинских учреждений", - сообщили в Минздраве.

"Нынешняя ситуация в секторе Газа - это не что иное, как гуманитарная катастрофа. Израильские меры, в результате которых прекращены не только поставки электричества и топлива, но и воды, усугубили и без того серьезный кризис внутреннего водоснабжения", - подчеркнули в ведомстве. Минздрав предупредил, что ситуация в анклаве требует незамедлительных действий в отношении водоснабжения, а также в сфере здравоохранения.

Поставки электричества и топлива в палестинский анклав были прерваны 8 октября. В понедельник Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа, также была прекращена подача воды в анклав.