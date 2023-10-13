13 октября, 19:32
Палестино-израильский конфликт

Гутерриш сообщил о гибели 1,8 тыс. человек в результате ударов по Газе

Еще тысячи получили ранения, добавил генсек ООН

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек погибли в результате ударов по сектору Газа, еще тысячи получили ранения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Ситуация в секторе Газа достигла новой опасной низкой точки <...>. В результате интенсивных ударов по сектору Газа уже погибли 1 800 человек и еще тысячи получили ранения", - сказал он журналистам.

"Международное гуманитарное право и права человека необходимо уважать, гражданские лица должны быть защищены и никогда не использоваться в качестве щита", - добавил Гутерриш.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН на встрече 13 октября обсудит обострение палестино-израильского конфликта. Встреча Совбеза пройдет в закрытом формате. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
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