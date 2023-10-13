США и ЕС обсудят на следующей неделе использование российских замороженных активов

Как сообщило агентство Bloomberg, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель 20 октября на встрече в Вашингтоне попробуют продвинуться по этой теме

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз на следующей неделе планируют добиться прогресса по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заключения.

Отмечается, что президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель 20 октября на встрече в Вашингтоне попробуют продвинуться по этой теме. Также они, вероятно, пообещают подавлять попытки по обхождению ограничения цен на экспорт российской нефти.

Кроме того, Байден, фон дер Ляйен и Мишель после их первой совместной встречи за более чем два года осудят действия ХАМАС и призовут к защите мирных жителей. По информации Bloomberg, США и ЕС намерены занять единую позицию в отношении Китая, взаимодействуя с ним и пытаясь поддерживать справедливые торговые отношения.

Лидеры Евросоюза также на саммите 26-27 октября намерены призвать к "решительному прогрессу" по использованию замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

Российские активы в юрисдикциях стран Группы семи останутся "замороженными до тех пор, пока" Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб, согласно тексту коммюнике министров финансов "семерки", которое ранее процитировало итальянское агентство ANSA.