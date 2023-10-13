Катар заявил, что выполнит обязательства в отношении разблокированных иранских активов

Как отметил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, страна не намерена предпринимать каких-либо действий без консультаций с партнерами

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Катар сохраняет приверженность своим обязательствам в отношении хранящихся в стране иранских активов, которые Вашингтон разблокировал в рамках соглашения с Тегераном по обмену заключенными. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Катар привержен соглашению, будет выполнять свои обязательства и не намерен предпринимать каких-либо действий без консультаций с нашими партнерами", - сказал премьер на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

По данным газеты The Washington Post, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что "американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль". Адейемо, как следует из публикации, заверил демократов в Палате представителей Конгресса США, что эти средства "никуда в ближайшее время не денутся". Издание отмечает, что американские законодатели ранее требовали от президента США Джо Байдена не допустить использование Тегераном этих денег.

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что все принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы, находятся в банке Катара, однако он отказался уточнить, получит ли Тегеран доступ к ним. В свою очередь портал Nournews, близкий, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, сообщил, что Тегеран по-прежнему имеет доступ к своим активам в размере $6 млрд.

Ряд американских законодателей ранее подверг критике администрацию Байдена за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро. Законодатели США утверждали, что иранская сторона якобы могла оказать финансовую поддержку палестинским группировкам.