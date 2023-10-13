Во Франции за неделю задержали 12 человек, готовых к совершению нападений

По словам главы МВД республики Жеральда Дарманена, телефон молодого человека, убившего учителя в школе на севере Франции, прослушивался спецслужбами

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Французские власти за неделю задержали возле школ и религиозных учреждений страны 12 человек, которые были готовы к совершению нападений. Об этом заявил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1.

"Начиная с субботы возле школ и религиозных учреждений были задержаны 12 человек, у которых было оружие и которые были готовы действовать", - сказал Дарманен.

Он отметил, что телефон молодого человека, убившего учителя в школе на севере Франции, прослушивался спецслужбами. Накануне злоумышленник был задержан, однако никаких доказательств его готовности к совершению терактов обнаружено не было, в связи с чем его отпустили, сказал министр.

Дарманен также сообщил, что в настоящее время власти страны прослушают телефоны в общей сложности примерно 6 тыс. абонентов.