13 октября, 19:55
Палестино-израильский конфликт

США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе до открытия коридора

Журналистка Fox News Жаки Генрих не сообщила, согласились ли израильские власти выполнить эту просьбу

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. США попросили Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до открытия безопасного коридора для вывода мирных жителей. Об этом сообщила журналистка Fox News Жаки Генрих на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Три источника сообщили мне, что США призвали Израиль отложить начало наземной операции в Газе до момента создания безопасного коридора", - написала она.

При этом Генрих не сообщила, согласились ли израильские власти выполнить эту просьбу. Журналистка Fox News также отметила, что "первый чартерный рейс уже вылетел из региона - около 100 человек эвакуированы". Когда именно это произошло, не уточняется.

Ранее газета Politico информировала, что наземная операция Израиля в секторе Газа неизбежна, и она начнется в ближайшее время. Представители правительства и вооруженных сил Израиля отказались комментировать будущие операции, хотя никто не отрицал возможности наземной операции, подчеркивает Politico. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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