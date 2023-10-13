Президенту Чехии доверяют 58% опрошенных сограждан

При этом о доверии правительству сообщили только 25% респондентов

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Центр изучения общественного мнения Академии наук Чехии распространил на своем сайте итоги опроса населения республики о доверии к институтам власти. Согласно исследованию, президенту страны доверяют 58% чехов, правительству - 25%, Сенату (верхней палате) парламента - 33%, а Палате депутатов (нижней палате) парламента - 23%.

Наибольшим доверием у чехов пользуются старосты населенных пунктов. Высокое мнение об их работе выразили 66% опрошенных. В обществе, в целом, велика поддержка органов местного самоуправления, о доверии к которым заявили 65% участников опроса.

Социологическое исследование проводилось с 28 июля по 25 сентября. Было опрошено 985 человек старше 15 лет, представлявших все социальные группы населения Чехии.