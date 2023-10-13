13 октября, 20:10
Палестино-израильский конфликт

Байден считает, что боевики ХАМАС хуже "Аль-Каиды" и представляют "сущее зло"

Президент США отметил, что в ходе палестино-израильского конфликта уже погибли более 1 тыс. невинных человек

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС хуже террористов из организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и представляют собой "сущее зло". Такое мнение он выразил, выступая с речью в Филадельфии (штат Пенсильвания).

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"Чем больше мы узнаем об этой атаке, тем более ужасающей она оказывается. Потеряны более тысячи невинных жизней, в том числе 27 американцев", - заявил Байден. "На фоне этих парней "Аль-Каида" кажется невинной. Они - сущее зло", - сказал лидер США. 

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