Байден считает, что боевики ХАМАС хуже "Аль-Каиды" и представляют "сущее зло"

Президент США отметил, что в ходе палестино-израильского конфликта уже погибли более 1 тыс. невинных человек

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС хуже террористов из организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и представляют собой "сущее зло". Такое мнение он выразил, выступая с речью в Филадельфии (штат Пенсильвания).

"Чем больше мы узнаем об этой атаке, тем более ужасающей она оказывается. Потеряны более тысячи невинных жизней, в том числе 27 американцев", - заявил Байден. "На фоне этих парней "Аль-Каида" кажется невинной. Они - сущее зло", - сказал лидер США.