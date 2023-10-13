Посол Израиля в ФРГ назвал нападение ХАМАС "поворотным моментом" на Ближнем Востоке

Теракт палестинского движения меняет все, заявил Рон Прозор

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор назвал нападение палестинского движения ХАМАС на его страну "поворотным моментом" не только в Израиле, но и на Ближнем Востоке. В настоящее время, по его словам, Израиль сосредоточен на уничтожении инфраструктуры ХАМАС.

"Теперь ясно, с моей точки зрения, что этот теракт ХАМАС меняет все. Это поворотный момент в жизни нас, наших соседей, и я надеюсь, что этот поворотный момент произойдет также в Европе и западных демократических государствах", - сказал Прозор в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

При этом израильский посол подчеркнул, что "отныне ничто не будет таким, как раньше". "Это варвары", - продолжил он. "Конечно, суббота 7 октября станет самым мрачным днем в еврейской истории, и мы будем говорить об этом еще долгие годы", - отметил Прозор. "И сейчас мы сосредоточены совершенно четко против инфраструктуры ХАМАС, на том, чтобы уничтожить ее всю", - заявил дипломат, добавив, что Израиль "сделает все возможное, чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали". "Но ясно, что цель состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру ХАМАС, чтобы в будущем у них не было военной возможности делать то, что они сделали", - сказал Прозор.

В то же время он утверждал, что саму идеологию ХАМАС необходимо уничтожить. Члены ХАМАС, по мнению посла, не боевики, а террористы. Они, по его утверждению, действовали в Израиле хуже, чем террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ организация). "Никто из тех, кто совершил эти действия, не имеет права продолжать жить", - считает Прозор.