13 октября, 20:26
Палестино-израильский конфликт

США готовят 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты к развертыванию близ Израиля

Фото EPA/ ИТАР-ТАСС
© Фото EPA/ ИТАР-ТАСС

По сведениям телекомпании CNN, подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. США готовят 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты к возможному развертыванию близ Израиля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По ее данным, подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает телеканал, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля USS Bataan.

По словам источника, приказа о развертывании близ Израиля корпус пока не получал. Однако в последние дни представители Минобороны заявляли, что Пентагон сможет оперативно перебросить в регион дополнительные силы, уточняет CNN.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом сказал, что США готовы направить вслед за авианосцем Gerald Ford и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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