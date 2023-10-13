CNN: разведка предупреждала США о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Администрация Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США предупреждало американскую администрацию о возможном обострении палестино-израильского конфликта за несколько недель до того, как 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля проникли боевики движения ХАМАС. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации, в основе которых лежали и разведданные, полученные от израильской стороны. В частности, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетные удары по границе с Израилем. 5 октября Центральное разведывательное управление США сообщило, что вероятность проявления насилия со стороны ХАМАС возросла. 6 октября среди американских чиновников "циркулировали сообщения от Израиля о необычайном росте активности со стороны ХАМАС", что указывало на неизбежность нападения, пишет телекомпания.

При этом американские оценки не содержали никаких тактических деталей и сведений о "невероятном масштабе и жестокости" операции, которую движение ХАМАС начало 7 октября, подчеркивает CNN.

"Проблема в том, что все это было "не ново". Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем. Думаю, случилось следующее - все видели эти сообщения и думали: "Конечно-конечно. Мы знаем, как это будет", - считает собеседник CNN, близкий к американской разведке.