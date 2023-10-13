13 октября, 20:38
Палестино-израильский конфликт

CNN: разведка предупреждала США о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Администрация Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США предупреждало американскую администрацию о возможном обострении палестино-израильского конфликта за несколько недель до того, как 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля проникли боевики движения ХАМАС. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации, в основе которых лежали и разведданные, полученные от израильской стороны. В частности, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетные удары по границе с Израилем. 5 октября Центральное разведывательное управление США сообщило, что вероятность проявления насилия со стороны ХАМАС возросла. 6 октября среди американских чиновников "циркулировали сообщения от Израиля о необычайном росте активности со стороны ХАМАС", что указывало на неизбежность нападения, пишет телекомпания.

При этом американские оценки не содержали никаких тактических деталей и сведений о "невероятном масштабе и жестокости" операции, которую движение ХАМАС начало 7 октября, подчеркивает CNN.

"Проблема в том, что все это было "не ново". Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем. Думаю, случилось следующее - все видели эти сообщения и думали: "Конечно-конечно. Мы знаем, как это будет", - считает собеседник CNN, близкий к американской разведке. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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