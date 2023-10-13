Австрия сообщила об эвакуации более 430 сограждан из Израиля

Среди эвакуированных также были обладатели двойного гражданства и жители других государств

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. МИД Австрии за последние два дня эвакуировал из Израиля более 430 граждан республики и других государств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Последний на данный момент организованный министерством иностранных дел эвакуационный рейс из Израиля приземлился сегодня в Вене. За 48 часов мы вывезли из кризисной зоны более 430 человек", - подчеркнули в МИД республики.

Изначально в Вене планировали вывозить сограждан из Израиля на Кипр при помощи военно-транспортного самолета Hercules C-130 Вооруженных сил республики. После того как борт два раза не смог вылететь на Ближний Восток по техническим причинам, австрийским властям пришлось организовывать вывозные рейсы совместно с авиакомпанией Austrian Airlines. Большинство эвакуированных были гражданами Австрии, среди них также встречались обладатели двойного гражданства и жители других государств, в основном соседних европейских стран.