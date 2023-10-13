13 октября, 20:42
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в ФРГ заявил, что Катар должен прекратить финансирование ХАМАС

Рон Прозор также выразил разочарование тем, что президент Палестины Махмуд Аббас не осудил нападение радикального движения на еврейское государство

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Германии Рон Прозор в связи с палестино-израильским конфликтом заявил, что Катар должен прекратить финансирование палестинского движения ХАМАС.

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"Катар годами финансировал ХАМАС, - отметил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - <...> Нужно четко сказать, что они должны прекратить финансирование терроризма и ХАМАС".

Дипломат выразил разочарование тем, что президент Палестины Махмуд Аббас не осудил "зверское, жестокое" нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Египет, Иордания и Катар также не сделали этого, напомнил посол.

12 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц принял в Берлине эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и обсудил с ним обострение ситуации на Ближнем Востоке. Другим ключевым пунктом разговора была судьба задержанных ХАМАС заложников, среди которых находятся и граждане Германии. Шольц подчеркнул, что на ХАМАС лежит вся полнота ответственности за здоровье заложников. Он потребовал их скорейшего освобождения. Канцлер оценил гуманитарные усилия Катара. 

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