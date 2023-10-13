Подземные станции метротрамвая в Тель-Авиве будут использовать как бомбоубежища

Они будут открыты круглосуточно

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Станции подземной части первой линии метротрамвая в Тель-Авиве и его пригородах, начавшей работу в августе, теперь будут открыты круглосуточно для использования в качестве бомбоубежищ в условиях продолжающихся ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба компании Dankal, управляющей системой легкорельсового транспорта тель-авивской агломерации.

"В соответствии с указаниями Командования тыла с сегодняшнего дня с 20:00 (пятница, 13 октября) все подземные станции Красной линии будут открыты 24 часа 7 дней в неделю для населения и будут использоваться в качестве убежищ во время объявления тревоги", - говорится в сообщении.

Первая линия скоростного трамвая в Гуш-Дане открылась после долгих лет строительства в августе 2023 года. Она имеет протяженность 24 км и соединяет Тель-Авив с его ближайшими пригородами от Петах-Тиквы на северо-западе до Бат-Яма на юге. Трамваи также проходят также через города Бней-Брак и Рамат-Ган. Половина линии, главным образом участок в центре Тель-Авива, проходит под землей. В общей сложности линия проходит через 5 городов и имеет 34 станции, 10 из них подземные.