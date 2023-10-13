Би-би-си сообщила, что ее журналисты в Тель-Авиве подверглись нападению полицейских

По словам официального представителя корпорации, на них было наставлено огнестрельное оружие

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Вещательная корпорация Би-би-си сообщает, что сотрудники ее арабской редакции подверглись нападению со стороны полицейских, остановивших их машину в Тель-Авиве.

"Одна из съемочных групп BBC Arabic, работающая в Тель-Авиве и передвигавшаяся в автомобиле с четко читаемыми надписями "Пресса", была остановлена вчера вечером и подверглась нападению израильской полиции, - заявил официальный представитель корпорации. - Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа".

Сообщается, что на журналистов, сразу же показавших полицейским свои удостоверения сотрудников СМИ, было наставлено огнестрельное оружие. Обыскивавшие автомобиль полицейские разбили телефон одного из корреспондентов, который пытался снимать происходящее. Он также получил удар в район шеи.

В полиции Тель-Авива пока не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию.

Ранее корпорация подверглась критике со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака за то, что в своих материалах называет членов радикального палестинского движения ХАМАС боевиками, а не террористами. По словам премьера, после событий на юге Израиля "вещи надо называть своими именами". Би-би-си объясняет свое решение редакционной политикой, предписывающей журналистам оставаться нейтральными и воздерживаться от оценочных определений. При этом Би-би-си указывает в своих материалах, что в Великобритании ХАМАС признана террористической организацией.