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Палестино-израильский конфликт

Lufthansa Group больше не будет выполнять вывозные рейсы из Израиля

Всего авиакомпании концерна выполнили 15 вывозных рейсов в свои страны

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, больше не будут выполнять специальные рейсы для эвакуации граждан из Израиля. Причиной такого решения, помимо неопределенной ситуации в области безопасности, являются нерешенные вопросы стабильности работы в Тель-Авиве, передает телеканал NTV.

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Кроме основного бренда, в концерн Lufthansa Group входят Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Всего авиакомпании Lufthansa Group выполнили 15 вывозных рейсов в свои страны. В общей сложности Lufthansa направила восемь самолетов в Тель-Авив - четыре раза из Мюнхена и четыре раза из Франкфурта-на-Майне. Swiss выполнила четыре рейса, а Austrian Airlines дважды летала в Тель-Авив и один раз в Ларнаку на Кипре.

В воскресенье германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля. Два самолета Airbus общей вместимостью чуть менее 500 пассажиров должны вылететь из города Акаба в Иордании недалеко от израильской границы. Как ранее отмечал телеканал NTV со ссылкой на МИД ФРГ, порядка 5,8 тыс. граждан Германии обратились в посольство страны в Израиле за помощью в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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