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Палестино-израильский конфликт

Кувейт осудил призыв Израиля к принудительной эвакуации палестинцев из Газы

Глава кувейсткого МИД Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал международное сообщество вмешаться в конфликт с целью его прекращения

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Кувейт осуждает призыв израильских властей к принудительной эвакуации из сектора Газа. Об этом заявил кувейтский министр иностранных дел Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах.

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Как сообщает агентство KUNA, глава внешнеполитического ведомства назвал нарушением международного гуманитарного права обстрелы и блокаду сектора Газа со стороны Израиля, подчеркнув, что вынужденное перемещение жителей анклава "приведет к еще большим страданиям палестинского народа". Кроме того, отмечает агентство, он призвал международное сообщество и Совет Безопасности ООН немедленно вмешаться в конфликт, чтобы остановить "жестокую войну, в которой не делается различий между гражданскими и военными целями". 

Теги:
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