В Австралии начался референдум о конституционном признании коренных народов

Ожидается, что его официальные результаты опубликуют 27 октября

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Голосование на референдуме о поправке в основной закон страны для конституционного признания аборигенов началось в Австралии. Первые избирательные участки открылись на восточном побережье страны в 08:00 утра местного времени (00:00 мск).

Как рассказали в австралийской избирательной комиссии (Australian Electoral Commission, AEC), высказать свое мнение в ходе плебисцита смогут более 17,6 млн совершеннолетних жителей страны, которым предстоит ответить лишь на один вопрос, написав "да" или "нет" в специальной графе. Вопрос для референдума сформулирован следующим образом: "Предлагается закон: изменить Конституцию, чтобы признать коренные народы Австралии путем создания Голоса аборигенов и жителей островов Торресова пролива. Одобряете ли вы это изменение?"

Планируется, что новая структура, получившая название "Голос", станет закрепленным в конституции, постоянно действующим консультационным органом в федеральном парламенте страны. В его компетенцию войдут "советы и консультации по вопросам, касающимся аборигенов", для депутатов парламента. Никаких решений "Голос" принимать не сможет, структура не будет обладать правом вето или какими-либо финансовыми полномочиями. Ее рекомендации не будут обязательными для парламента.

В день референдума

Как рассказал на пресс-конференции руководитель AEC Том Роджерс, для проведения референдума будет открыто более 7 тыс. участков для голосования, на которых работают более 100 тыс. волонтеров. В субботу должны проголосовать чуть более 11,5 млн избирателей. 4 млн австралийцев уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования, еще 2 млн отправили свою бюллетени по почте, 125 тыс. человек приняли участие в референдуме при помощи мобильных бригад, посетивших отдаленные и труднодоступные районы страны.

История австралийских референдумов

С момента создания Австралийского Содружества в 1901 году в стране прошли 44 референдума, но лишь восемь из них были успешными. Последний референдум, прошедший в 1999 году, был попыткой смены формы государственного правления с монархии (Австралия - конституционная монархия, управляемая монархом Великобритании, представленным генерал-губернатором) на парламентскую республику. Почти 55% избирателей проголосовали против таких изменений. Первый референдум в стране был проведен в ноябре 1906 года, его участники (82,65%) поддержали предложение проводить выборы в обе палаты парламента одновременно.

Система подсчета голосов на референдумах в Австралии довольна сложна. Для того, чтобы плебисцит считался состоявшимся, необходимо так называемое двойное большинство. Во-первых, за предложенные изменения должны проголосовать более половины всех избирателей Австралии. Во-вторых, их должны поддержать большинство избирателей в большинстве (в четырех из шести) штатов страны.

Ожидается, что предварительные результаты станут известны к полуночи (16:00 мск), а официальные результаты будут объявлены после 27 октября, когда избирком получит и обработает бюллетени тех, кто голосовал за пределами Австралии.