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Палестино-израильский конфликт

Полиция разогнала участников пропалестинской демонстрации в Мюнхене

Несколько человек были задержаны

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников пропалестинской демонстрации в центре Мюнхена. Несмотря на запрет, в акции приняли участие порядка 300 человек, говорится в заявлении местной полиции.

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"Около 17:00 (18:00 мск) Одеонсплац, как обычно, была заполнена многочисленными туристами и другими посетителями. Оперативникам удалось идентифицировать группы людей, которые имели при себе средства для митингов или палестинские символы", - отметили в полиции. "В дальнейшем из-за большого скопления людей постепенно возникла ситуация, которую пришлось расценивать как участие в запрещенном собрании, в котором приняли участие до 300 человек", - пояснили правоохранители.

После необходимых объявлений по громкоговорителю на немецком и арабском языках запрещенное собрание было разогнано. Несколько человек, как заявили в полиции, были задержаны по обвинению в участии в запрещенном собрании. Порядок обеспечивали около 350 полицейских. 

Теги:
ГерманияПалестино-израильский конфликт
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