13 октября, 21:53,
обновлено 13 октября, 22:37
Палестино-израильский конфликт

Постпред КНР при ООН: Китай открыт усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке

Чжан Цзюнь отметил, что члены Совбеза всемирной организации пришли к соглашению касательно необходимости недопущения гуманитарной катастрофы

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя проект резолюции РФ.

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"Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население <...>. Как вы знаете, мы только что получили проект резолюции от Российской Федерации. Что я могу сказать, мы открыты любым усилиям по прекращению огня [на Ближнем Востоке]", - сказал он по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что между членами СБ существует консенсус в отношении "серьезности гуманитарной ситуации" и необходимости "предотвратить дальнейшее ухудшение и недопущении гуманитарной катастрофы".

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия внесла в Совет Безопасности резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. 

Теги:
РоссияКитайПалестино-израильский конфликт
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