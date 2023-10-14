Постпред КНР при ООН: Китай открыт усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке

Чжан Цзюнь отметил, что члены Совбеза всемирной организации пришли к соглашению касательно необходимости недопущения гуманитарной катастрофы

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя проект резолюции РФ.

"Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население <...>. Как вы знаете, мы только что получили проект резолюции от Российской Федерации. Что я могу сказать, мы открыты любым усилиям по прекращению огня [на Ближнем Востоке]", - сказал он по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что между членами СБ существует консенсус в отношении "серьезности гуманитарной ситуации" и необходимости "предотвратить дальнейшее ухудшение и недопущении гуманитарной катастрофы".

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия внесла в Совет Безопасности резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.