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обновлено 13 октября, 22:20
Палестино-израильский конфликт

Постпред Британии при ООН: по резолюции РФ по Ближнему Востоку необходимы консультации

Барбара Вудворд добавила, что необходимость консультаций объясняется важностью вопроса

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку нужны серьезные консультации.

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"Нам нужно время для консультаций, для серьезных консультаций", - сказала она журналистам. Вудворд добавила, что это объясняется важностью вопроса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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