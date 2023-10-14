Постпред Британии при ООН: по резолюции РФ по Ближнему Востоку необходимы консультации

Барбара Вудворд добавила, что необходимость консультаций объясняется важностью вопроса

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что по предложенному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку нужны серьезные консультации.

"Нам нужно время для консультаций, для серьезных консультаций", - сказала она журналистам. Вудворд добавила, что это объясняется важностью вопроса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.