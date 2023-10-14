В Польше перед парламентскими выборами и референдумом наступил день тишины

Запрет на предвыборную агитацию будет действовать до закрытия избирательных участков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами и всенародным референдумом. Он продлится вплоть до закрытия избирательных участков.

"До завершения голосования запрещено проводить предвыборную агитацию в любой форме, особенно организовывать массовые собрания, марши и манифестации, выступать с речами или распространять связанные с выборами материалы", - разъяснила Государственная избирательная комиссия Польши.

В день тишины запрещено развешивать плакаты с изображениями кандидатов, раздавать листовки, публиковать итоги опросов общественного мнения. На избирательных участках нельзя демонстрировать никакие символы или знаки, которые могут быть связаны с той или иной партией или политической позицией. За нарушение этих норм грозит штраф в размере от 20 злотых (около $5) до 5 тыс. злотых ($1,2 тыс.). За преждевременную публикацию результатов экзитполов предусмотрен штраф в размере до 1 млн злотых ($238 тыс.).

Режим тишины распространяется и на интернет, где запрещено выражать поддержку тому или иному кандидату, оставлять комментарии политического содержания. Кроме этого, нельзя вести активную политическую деятельность, связанную с выборами, на своем сайте или в группах в социальных сетях.

В воскресенье гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейм) и 100 сенаторов в верхней палате (Сенат). Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск).

Одновременно с выборами пройдет референдум по вопросам продажи государственных активов, повышения пенсионного возраста и возможного приема нелегальных мигрантов по программе релокации. После завершения голосования станут известны первые данные экзитполов. Окончательные результаты голосования Государственная избирательная комиссия планирует опубликовать 17 октября.