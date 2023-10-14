Венгрия эвакуировала из Израиля 547 своих граждан

Военные самолеты летали туда три раза, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 октября. /ТАСС/. Венгрия эвакуировала из Израиля военными самолетами 547 своих граждан и несколько десятков иностранцев. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, для этого Военно-воздушные силы совершили на этой неделе пять рейсов в Израиль, который подвергся нападению со стороны радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Глава МИД уточнил, что 13 октября было совершено два таких рейса, которыми были вывезены в Венгрию сначала 105, а затем 62 человека. До этого, начиная с 10 октября, венгерские военные самолеты летали туда три раза. "Благодаря совместной спасательной операции МИД и Минобороны, а также слаженной работе наших посольств мы помогли 547 нашим гражданам добраться домой", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в программе радиостанции Kossuth, что правительство видит сейчас свою главную задачу в том, чтобы эвакуировать из Израиля всех соотечественников, которые попросят о помощи. Он также отметил, что сообщений о гибели кого-либо из венгерских граждан не поступало.