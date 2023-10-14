WSJ: Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию

По данным газеты, в ближайшее время Каир и Вашингтон могут заключить соответствующее соглашение

ТАСС, 14 октября. Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию. Об этом в пятницу заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

Ранее Египет отказывался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газа и отверг требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов анклава, назвав эту меру нарушением норм международного права и угрозой жизни более миллиона палестинских граждан.