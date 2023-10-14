13 октября, 22:32
Палестино-израильский конфликт

WSJ: Египет может открыть беженцам из сектора Газа проход на свою территорию

По данным газеты, в ближайшее время Каир и Вашингтон могут заключить соответствующее соглашение

ТАСС, 14 октября. Египет и США близки к заключению соглашения, которое позволит находящимся в палестинском секторе Газа эвакуироваться из него на египетскую территорию. Об этом в пятницу заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

Ранее Египет отказывался от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц из сектора Газа и отверг требования армии Израиля об эвакуации населения из северных регионов анклава, назвав эту меру нарушением норм международного права и угрозой жизни более миллиона палестинских граждан. 

Теги:
СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация