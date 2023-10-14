Силы ПВО Израиля перехватили "неопознанные цели" над Хайфой

Как подчеркнула армейская пресс-служба, сигналы тревоги "не были активированы в соответствии с протоколом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили в небе над страной в районе города Хайфа две "неопознанные цели", сирены воздушной тревоги при этом не включались. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщениями о звуке взрывов над Хайфой: силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили две неопознанных цели в небе над Хайфой", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули военные, сигналы тревоги "не были активированы в соответствии с протоколом". Других подробностей по поводу инцидента в армии не привели.

Хайфа - третий по величине город страны и крупнейший город северной части Израиля. В нем находится один из главных морских портов еврейского государства.

Спустя некоторое время израильские военные сообщили о перехвате еще одного "неопознанного объекта" в небе над севером страны. "Вслед за сообщениями по поводу проникновения неопознанного объекта в районе города Шфарам на севере Израиля: силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили неопознанный объект, который вторгся на израильскую территорию", - говорится в сообщении. Подробности об инциденте не приводятся.

Город Шфарам расположен примерно в 15 км к востоку от Хайфы, большинство его населения составляют израильские арабы.

В новость внесены изменения (1:50 мск) - добавлена информация еще об одном перехваченном объекте.