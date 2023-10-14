13 октября, 22:38
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Канады посетила Израиль

Мелани Жоли выразила поддержку пострадавшим от атак ХАМАС

ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Израиль, где заявила о поддержке Оттавы пострадавших от атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в пятницу сообщило канадское внешнеполитическое ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Министр Жоли сегодня в Израиле выразила поддержку со стороны Канады пострадавшим от террористических атак ХАМАС. Она встретилась с гражданами Канады, которые возвращаются домой, и с чиновниками, чтобы лучше понимать складывающуюся на месте ситуацию и ее гуманитарные последствия для гражданского населения", - говорится в сообщении.

В четверг Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В пятницу в страну прибыли глава Пентагона Ллойд Остин, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, председатели Еврокомиссии и Европарламента Урсула фон дер Ляйен Роберта Метсола. 

Теги:
КанадаПалестино-израильский конфликтИзраильЖоли, Мелани
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