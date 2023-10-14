Сирия поддерживает борьбу палестинцев за создание своего государства

Президент республики Башар Асад отметил, что необходимо привлечь Израиль к ответственности "за угнетение палестинцев, которое продолжается более 70 лет"

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Сирия поддерживает борьбу палестинцев за создание своего независимого государства. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Они обсудили события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев против израильской оккупации за создание независимого государства", - сказал Асад, слова которого приводит в своем Telegram-канале канцелярия президента.

По словам сирийского лидера, "настало время положить конец преступлениям Израиля и привлечь его к ответственности за угнетение палестинцев, которое продолжается более 70 лет".

Абдоллахиян ранее провел переговоры с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом, он заявил, что Сирия "следует в авангарде сил антиизраильского сопротивления".

Дамаск стал третьей точкой в региональной поездке главы иранского МИД, ранее он посетил Багдад и Бейрут. Абдоллахиян призвал исламские государства провести экстренное совещание по положению в секторе Газа с тем, чтобы добиться прекращения военной эскалации и подтвердить поддержку палестинского народа.