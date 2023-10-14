14 октября, 00:11
Палестино-израильский конфликт

Помощник Байдена по нацбезопасности обсудил ситуацию в Газе с генсеком ООН

Стороны, в частности, затронули тему атаки боевиков ХАМАС на Израиль

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем гуманитарный кризис в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Как указывается в документе, помощник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности в четверг обсудил с генсеком ООН атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также "гуманитарную ситуацию в Газе".

В пятницу первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер вместе с главой Агентства по международному развитию Самантой Пауэр провели разговор со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, а также коснулись темы взаимодействия с властями Египта, Израиля и других стран в регионе с целью обеспечения безопасного выхода гражданского населения Газы и гуманитарного доступа для доставки воды, продовольствия и медикаментов.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон работает с ООН и странами на Ближнем Востоке над разрешением гуманитарного кризиса в секторе Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, АнтониуСалливан, Джейк
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