В ООН сообщили, что десятки тысяч палестинцев покинули свои дома после призыва Израиля

До призыва к эвакуации число внутренне перемещенных жителей Палестины превысило 400 тыс., сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг территории. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Около полуночи в четверг израильские военные призвали примерно 1,1 млн жителей северной части сектора Газа эвакуироваться к югу в течение 24 часов в преддверии военных операций. По состоянию на 21:00 десятки тысяч человек покинули свои дома. До этого призыва число внутренне перемещенных палестинцев превысило 400 тыс.", - указывает управление.

"Всего с 7 октября в Газе были убиты 1 799 человек, ранены - 7 388. Правозащитные организации обеспокоены тем, что мирные граждане и гражданские объекты становятся непосредственной мишенью израильских авиаударов", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения.