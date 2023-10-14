Сенатор США призвала уволить помощника Байдена по нацбезопасности

Марша Блэкберн обвинила Джейка Салливана в некомпетентности

ТАСС, 14 октября. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан должен быть немедленно отстранен от должности за некомпетентность. С таким призывом в письме к главе американского государства обратилась член Сената Конгресса США Марша Блэкберн (республиканка от штата Теннесси).

"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы потребовать немедленной отставки Джейка Салливана с поста вашего помощника по национальной безопасности, - говорится в послании законодателя президенту США, датированном 13 октября. - Салливан регулярно вводит в заблуждение все правительство относительно состояния угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как [движение] ХАМАС начало свое внезапное варварское нападение на Израиль, он заявил, что "сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия".

Блэкберн также раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, охарактеризовав ее как излишне мягкую. "Ослабление санкций против Ирана и отказ от привлечения других [стран] к введению этих санкций не являются эффективным решением, и эта атака [нападение ХАМАС на Израиль] - яркое тому подтверждение", - полагает она.