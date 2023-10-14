Трюдо обсудил с Аббасом гуманитарные поставки и защиту мирного населения

Премьер-министр Канады также осудил атаку ХАМАС на Израиль

ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом защиту мирного населения и обеспечение гуманитарных поставок в условиях обострившегося палестино-израильского конфликта.

"Я осудил атаку ХАМАС на Израиль, обсудил важность защиты мирного населения Палестины и Израиля и подчеркнул, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому гражданскому населению", - написал канадский премьер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В пятницу министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Израиль, где заявила, что Оттава поддерживает пострадавших от атак радикального палестинского движения ХАМАС.