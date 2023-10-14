Более 230 человек доставили в Индию из Израиля на втором эвакуационном рейсе

Всего в еврейском государстве находятся примерно 18 тыс. индийцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Второй рейс с эвакуированными из Израиля гражданами Индии прибыл в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Об этом сообщило информационное агентство ANI.

По его информации, самолет доставил в Нью-Дели 235 человек, в том числе 2 детей. Эвакуированных граждан встретил государственный министр иностранных дел и образования Индии Раджкумар Ранджан Сингх.

Первый эвакуационный рейс Индии прибыл из Израиля в аэропорт Нью-Дели утром в пятницу, на его борту находились 212 пассажиров. Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что республика начинает операцию, чтобы помочь эвакуации из Израиля граждан, которые хотят вернуться домой. Граждане страны оказались в затруднительном положении, поскольку индийская авиакомпания Air India приостановила полеты в Израиль 7 октября после начала боевых действий.

МИД Индии пока не сообщил, сколько всего планируется организовать вывозных рейсов. Это будет зависеть от того, сколько граждан Индии захотят покинуть Израиль и зарегистрируются для этого в посольстве. По данным дипломатического представительства Индии в Тель-Авиве, в Израиле находятся около 18 тыс. индийцев. В основном это те, кто занимается уходом за пожилыми людьми, специалисты в сфере информационных технологий, а также студенты.