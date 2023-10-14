СМИ: доклад о конфликтах с РФ и КНР говорит об извращенном политическом климате в США

Авторы статьи китайского издания Global Times назвали документ безрассудным и заявили, что он полностью игнорирует опасность всеобщей милитаризации

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Недавно опубликованный доклад комиссии по стратегическим вопросам при Конгрессе, в котором говорится о необходимости подготовки к военным конфликтам с Россией и КНР, абсурден и свидетельствует об извращенной политической атмосфере в Вашингтоне. Такую точку зрения приводит китайская газета Global Times.

"То, что такой абсурдный и нескладный доклад был представлен в Конгрессе США, - это невероятно и в то же время неудивительно. Это соответствует извращенной политической атмосфере, которая в наши дни царит в Вашингтоне", - говорится в редакционной статье издания.

Ее авторы называют документ безрассудным и заявляют, что он полностью игнорирует опасность всеобщей милитаризации. "И Китай, и Россия - это ядерные державы, провоцировать конфронтацию с которыми, как известно каждому, - сумасшедшая идея, - пишут они. - Само содействие гонке ядерных вооружений под лозунгом сдерживания - катастрофичный шаг назад в истории".

В статье указывается на "крайне подозрительные мотивы", которыми руководствовались авторы доклада, утрируя внешнюю угрозу и нагнетая в США "воинственные настроения". В ней подчеркивается, что американский военно-промышленный комплекс превратился в "паразитирующего геополитического монстра", наживающегося на международных конфликтах, в том числе на Украине, и на кровопролитных столкновениях между Палестиной и Израилем.

"Такая [агрессивная] риторика в наши дни становится в Вашингтоне все более политически приемлемой. Идея о "подготовке к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем", которая когда-то была маргинальной фантазией, постепенно распространяется в повестке США, что вызывает тревогу, - уточняется в статье. - Если Соединенные Штаты реализуют на практике даже небольшую толику из рекомендаций, фигурирующих в докладе, вред и угрозы, которые это принесет миру, будут неизмеримы и в итоге выйдут боком самому же Вашингтону".

В четверг комиссия при Конгрессе, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем. В связи с этим, как отмечалось в документе, Вашингтону необходимо укреплять альянсы, расширять программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.